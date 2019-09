Um casal foi preso pela Policia Civil suspeito de praticar violência sexual contra as duas filhas, uma de 14 e outra de 12 anos, na cidade de Pimenta Bueno.

O pai das adolescentes é acusado de consumar o ato, e a mãe de ser conivente com os crimes, isso porque segundo o depoimento das vitimas, ela as orientavam a não comentar o que ocorria em casa com outras pessoas.

Segundo informações, há indícios de que a menina de 14 anos vem sofrendo os abusos desde os seus 06 anos, assim como a de 12 anos.

As adolescentes passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e foram encaminhadas a um local seguro. As irmãs devem receber atendimento de um psicólogo.

O delegado pediu a prisão preventiva do casal e o juiz concedeu, ambos foram presos e estão a disposição da justiça.