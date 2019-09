Cleberson de Jesus Paulino, de 30 anos, foi condenado a 21 anos e nove meses de reclusão no júri popular realizado na manhã desta sexta-feira, 27, no Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena.

Ele foi acusado de ser o mandante dos assassinatos de Matheus Martins da Rocha e Emerson Severino da Rocha, ocorrido no dia 07 de março de 2017, na Avenida 1501, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

O julgamento foi presidido pela juíza de direito, Liliane Pegoraro Brilhava, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o defensor público Matheus Lychy Márcio, que apresentaram as teses de acusação e defesa, respectivamente.

ACUSAÇÃO

Nas alegações, o promotor acusou Cleberson de ser o mandante do duplo homicídio, já que o réu pertence a facção do Primeiro Comando da Capital (PCC) e Matheus fazia parte de outra facção rival.

O promotor detalhou também que a Polícia Civil apreendeu o celular de Cleberson e constatou que, dias antes do crime, o acusado trocou mensagens com uma colega para matar Matheus, a esposa e o cunhado, que são integrantes da facção rival Comando Vermelho (CV).

DEFESA

Por sua vez, a defesa disse que a acusação não se enquadra como ser mandante do duplo homicídio, já que há inexistência de provas da concorrência do réu ter participação no crime.

O CASO

No dia do fato, conforme as investigações, Cleberson invadiu a casa no endereço acima citado e atirou em Matheus, que teve morte instantânea. Em seguida, atira em Emersom que tentou correr, mas não conseguiu e caiu.

Acionados, efetivos da PM e Corpo de Bombeiros foram até o local e encontraram Emerson ainda com vida e o levaram até o Hospital Regional, mas horas depois faleceu.