Na manhã desta sexta-feira, 27, um casal, que mora na cidade de Colorado do Oeste, foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de uma mulher de 38 anos, que é professora, e estaria abraçada numa árvore.

No local, os militares testemunharam a cena. O esposo, de 48 anos, tentava fazer com que a professora soltasse o tronco para entrar novamente no carro do casal.

Mais “tranquila”, a professora informou que está em crise no casamento e vem recebendo ameaças do esposo.

Revelou, ainda, que na noite anterior, ambos haviam frequentado uma festa regada a álcool e cocaína, mas que ele teve uma crise de ciúmes. No caminho à casa, a mulher saltou do carro e saiu correndo pela rua até abraçar a árvore.

Para resolver o problema familiar, ambos foram levados para a Unisp. A filha do casal foi chamada para acompanhar o registro da ocorrência. Porém, na delegacia, a professora tentou enrolar o pescoço com um cabo de rede de um computador e, em seguida, tentou pegar a arma do policial. Foi preciso o uso de algemas para contê-la.

Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena por uma unidade do Corpo de Bombeiros. Já o homem, ficou detido na Unisp.