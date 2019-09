O município de Colorado do Oeste foi contemplado com a emenda parlamentar no valor de R$ 529 mil, destinada pelo deputado federal Expedito Netto (PSD) a pedido do prefeito José Ribamar (PSB).

De acordo com Ribamar, R$ 200 mil já encontram-se na conta da prefeitura para serem usados na compra de equipamentos das unidades básica de saúde. A indicação da aquisição de mobiliários partiu da vereadora Marta do Carlito (DEM).

Já o montante de R$ 329 mil será empenhado para a construção de um bloco infantil na escola 16 de junho. “O recurso está em trâmite, mas até o final mês estará na conta da prefeitura. Já essa emenda partiu da indicação do vereador Gercino Garcia (PMN)”.

“São conquistas importantes para Colorado. Gostaria de ressaltar e agradecer o apoio, pois poderemos oferecer saúde e educação de melhor qualidade, o que tem a contribuir muito com a população”, conclui ele.