O caso foi registrado na tarde de domingo, 29, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o pastor Celso Koji Yanao, da Igreja Batista Nacional, relatou que encontrou a janela da templo arrombada, a fechadura da porta que dá acesso a secretária danificada e uma tábua da parede do almoxarifado foi arrancada.

O pastor detalhou que no pátio da igreja estava um carro estacionado e dentro do veículo tinha uma mochila e um Ipad, que foram levados, após o suspeito quebrar o vidro do veículo.

As imagens das câmeras de segurança captaram a ação do suspeito que foi identificado pela polícia.

Diante das informações, uma Rádio Patrulha se deslocou até a casa do suspeito, no bairro Residencial União. A família viu as imagens e reconheceu o suspeito, entregando as roupas que ele usou no dia do furto. A PM realizou diligencias, mas o suspeito não foi localizado.