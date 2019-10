O professor de Língua e Literatura Espanhola Roman Gutiérrez, está com novas turmas para o curso de língua espanhola “Cultura Hispana” em Vilhena.

O curso atende a todas as faixas etárias, e seu diferencial é o trabalho de conversação e escrita com professores nativos da língua. As aulas serão as terças e quintas-feiras.

Para os interessados em se inscrever no curso, entrar em contato através dos telefones 3322-3736/ 9 8469-8998/ 9 9383-1832 ou ir até a sede da escola, localizada na Rua 11, nº 1105, esquina com Avenida Brasil, Bairro Bela Vista.