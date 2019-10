O deputado federal Léo Moraes (PODE) precisou retrucar o colega de Parlamento Ivan Valente (PSOL-SP) quando este referiu-se a madeireiros de Espigão do Oeste em discurso que tecia críticas ao governo Bolsonaro e sua política para o Meio Ambiente.

O paulista fez referências a situação ocorrida recentemente na cidade rondoniense, afirmando que o governo federal defende empresários que agem fora da lei, que de acordo com seu argumento teriam inclusive ateado fogo a uma viatura do IBAMA e depois se reuniram com o ministro Ricardo Salles. Léo Moraes esperou o deputado encerar sua fala e em aparte retrucou o colega.

Valente distorceu os fatos ocorridos em Espigão, e usou a situação de forma oportunista, sem o menor conhecimento de causa. Ao longo de seu pronunciamento ele foi questionado por vários outros parlamentares, que contestavam suas alegações. Mas o rondoniense aguardou o final do discurso antes de revidar.

Léo Moraes criticou o colega por falar de citar uma situação sem ter o mínimo de conhecimento do caso. “O senhor não acompanhou os fatos, não esteve lá em Espigão e o que está dizendo não procede. Não foram os empresário do ramo madeireiro que atearam fogo na viatura do IBAMA, e o Ministro esteve reunido com empreendedores que tentam manter suas atividades num setor em que a regulamentação é muito falha.

São pessoas de bem, que geram empregos e querem apenas condições dignas para manter suas empresas funcionando”, afirmou Moraes. Ele ressaltou que era necessário fazer tal esclarecimento para resgatar a reputação de pessoas de bem e que contribuem com o desenvolvimento de Rondônia.