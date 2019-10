No início desta semana a Associação de Agricultores de Colorado do Oeste foi agraciada com a entrega de um importante e muito esperado benefício. Trata-se de um fábrica de gelo adquirida através de recursos de emenda parlamentar da ex-deputada Marinha Raupp.

O prefeito de Colorado, Ribamar Araújo (PSB) esteve na sede da associação e junto com o presidente da entidade, Pedro Seixas, ressaltou a importância do equipamento para potencializar as atividades dos produtores.

A fábrica de gelo tem capacidade de produzir cinco toneladas do produto por dia, e custou R$ 325 mil. O projeto tramitou por seis anos até a entrega, através do empenho do prefeito. O equipamento irá atender os produtores que trabalham com piscicultura, permitindo a conservação do produto de forma adequada, o que trará avanços ao setor. Com a disponibilidade de gelo em larga escala é provável que a atividade seja potencializada com aumento da produção.

O prefeito agradeceu a ex-deputada pelo atendimento da demanda e ressaltou a parceria de sua administração com o setor produtivo. Por sua vez o presidente da associação afirmou que mesmo com todo o tempo que levou para o atendimento do pedido ele sempre esteve convicto que a fábrica de gelo iria ser entregue. Seixas também agradeceu à ex-deputada e ao prefeito pelo atendimento da demanda e afirmou que este equipamento vai trazer mais prosperidade aos produtores da associação.

