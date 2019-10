O delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra Vida (DERCCV), apresentou na manhã desta sexta-feira, 4, mais um caso elucidado, em Vilhena.

Trata-se de uma tentativa de homicídio ocorrido no dia 29 de julho deste ano (leia mais AQUI).

De acordo com Núbio, apurou-se que, no dia do fato, a vítima, Rafael Carlos Borges, conhecido por “Formigão”, e o acusado popularmente chamado de “Tio Patinhas”, que são motoristas de carreta, teriam discutido em um grupo de colegas de profissão via Whatsapp, sobre o assassinato de um caminhoneiro tendo como autor outro colega, ocorrido na cidade de Cabixi.

Contudo, o delegado disse que a discussão entre os eles continuou no privado, e foi além: no final da tarde do mesmo dia, “Formigão” teria mandando mensagem para Tio Patinhas, informando que chegaria em Vilhena e resolveria isso pessoalmente; ambos, porém, marcaram em se encontrar no pátio do Posto Mirian.

No local e horário marcados, ambos se encontraram e começaram a discutir. Em dado momento, Tio Patinhas se dirigiu até a cabine do seu caminhão e efetuou cerca de 5 disparos em “Formigão”, atingido na região da clavícula e no lombar.

Após os disparos, o acusado pegou a motocicleta da vítima e, sem capacete, fugiu do local. Já a vítima se dirigiu até uma carreta, ligou para o patrão informando que fora baleado e foi socorrido ao Hospital Regional de Vilhena.

Entretanto, o delegado ressaltou que, no dia seguinte ao fato, o acusado se apresentou por espontânea vontade à polícia, acompanhado do seu advogado. Ele foi ouvido pelo delegado de plantão e liberado.

Segundo Núbio, a delegacia não solicitou a prisão do acusado, porém ele foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo.

O delegado finalizou dizendo que a arma foi apreendida, a vítima recebeu alta e o inquérito foi concluído em 05 de setembro.