@@@ FAIXAS ELEVADAS

Pode ser coincidência, mas a verdade é que a construção de faixas elevadas na cidade de Vilhena, que estavam paralisadas há meses, foram retomadas dias atrás, logo após a coluna ter chamado atenção sobre o assunto. Nos últimos dias várias delas estão sendo instaladas pela cidade afora.

@@@ ESPOSA DE EX-VEREADOR NO PÁREO

A extinção do mandato de Carmozino Alves através de decreto expedido pelo presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, indica o clima de rejeição que o parlamentar enfrenta da atual legislatura. Mas Alves não se entrega, e vai resistir. E, se não reaver seus direitos políticos, no ano que vem deve trabalhar para eleger a esposa ao Legislativo, exercendo um espécie de mandato por procuração. Carmozino é político habilidoso e experiente, que não deve ser subestimado.

@@@ RETROESCAVADEIRA

O prefeito Eduardo Japonês entregou para a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) uma retroescavadeira avaliada em mais de R$ 200 mil para atender o projeto “Mais Calcário”, que objetiva fortalecer a agricultura familiar do município. Comprada através de um convênio entre a Prefeitura de Vilhena e Governo Federal, a máquina está avaliada em R$ 224,9 mil, dos quais o município deu contrapartida de R$ 14,4 mil. Para o Prefeito Eduardo, ajudar o pequeno produtor significa contribuir para o desenvolvimento de toda a cidade.

@@@ MAMÓGRAFO FUNCIONANDO

Após passar por manutenção, o mamógrafo do Hospital Regional de Vilhena (HRV) voltou a funcionar e foi oficialmente inaugurado na última segunda-feira, dia 30 de setembro. O aparelho deverá realizar 15 exames por dia e vai atender a demanda de mulheres que precisam se prevenir contra o câncer de mama na região. “As mulheres devem procurar os postinhos e a regulação, aqui ao lado do hospital, para poder agendar os exames. Nos próximos dois meses pretendemos zerar a fila de 400 mulheres que estão esperando pelas mamografias”, explica o secretário municipal de Saúde, Afonso Emerick.

@@@ SEGREDOS

O prefeito de Vilhena já deveria ter aprendido que não há segredos que permaneçam guardados por muito tempo quando se trata de administração pública. Então, seria conveniente que ele se adiantasse explicando melhor a história da suspenção da verba federal que seria investida para saneamento básico antes que a verdade venha à tona. De várias fontes distintas a conversa que a coisa não aconteceu da forma como foi contada vem num crescendo, e Eduardo Tsuru com sua trupe podem acabar sendo obrigado a se desmentir publicamente, passando vexame. Quem avisa amigo é.

@@@ FOGO AMIGO NA PREFEITURA

E o fogo amigo contra Eduardo Japonês continua cerrado em certos gabinetes da Câmara de Vereadores de Vilhena. Esta semana um integrante da base aliada do Japonês disse com todas as palavras que o prefeito não tem mérito algum nas obras de pavimentação que estão sendo feitas pela sua administração. O vereador diz que é recurso obtido pelo ex-prefeito Zé Rover, e que o atual gestor não faz nada além de sua mera obrigação e cumprimento do dever. “Não deveria ser aplaudido apenas por isso”.

@@@ SE DIZ PERSEGUIDO

Em ofício enviado à Executiva Estadual semana passada, o empresário vilhenense Jaime Bagatolli desfiliou-se do PSL por se sentir perseguido. Em quatro páginas, ele relata os dissabores e contratempos que teve para deslanchar sua candidatura ao Senado nas eleições de 2018, quando conquistou pouco mais de 212.000 votos. “Sobre os fatos é importante mencionar que envidei todos os esforços possíveis para acompanhar o PSL em seus objetivos, porém, desse as últimas eleições me sinto perseguido, especialmente por atos decorrentes da atuação dos presidentes da sigla, tanto estadual como municipal”, revela.

@@@ ACUSA GOVERNADOR

Bagatolli prossegue dizendo que nas eleições para o Senado teve clara sensação de prejuízo eleitoral quanto o atual presidente estadual e governador de Rondônia, Marcos Rocha, antes mesmo do registro de sua candidatura ao senado, tentou a tudo custo prejudicá-la. Falou em jogo de interesses que mostrou-se maior que os valores partidários e de união da sigla. Revelou que foi ameaçado de expulsão do PSL, antes de ser candidato ao Senado, porque se recusou a “doar” auxílio financeiro para a pré-campanha da cúpula do PSL.

@@@ AJUDA INDIVIDUAL A CANDIDATOS

Retornando a paz no grupo, Jaime disse que decidiu ajudar o partido e cumpriu com a promessa de repassar R$ 600 mil e decidiu distribuir o valor aos candidatos a deputado estadual, Federal e Governador, individualmente, a fim de que estes valores chegassem ao destino, pois até onde lhe foi dito, o PSL não tinha fundo partidário e eventuais valores que o partido recebera de contribuição não teve conhecimento se foram direcionados ou distribuídos aos candidatos, fato este que gerou desgosto na executiva do PSL.

@@@ GOVERNADOR ESTARIA MAGOADO

Disse, ainda, que Marcos Rocha ficou magoado porque Bagataolli tirou um número de votos expressivos na capital, recebendo mais do que o governador. Garante, finalmente, que não vai desistir de lutar por uma Vilhena melhor, por uma Rondônia e um Brasil mais próspero, e que não desistirá da vida política, pensando encontrar um partido que compartilhe seus ideais e que comungam com o presidente Bolsonaro.