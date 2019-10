Uma confusão em frente a distribuidora de bebidas Gelo do Vale na madrugada de sábado, 5, terminou com o agente penitenciário Danilo Cassimiro Moreno agredido a paulada na região do crânio.

Danilo Cassimiro foi agredido pelas costas, momento que viu um elemento tentando adentar em seu veículo.

Iniciou-se um bate-boca e outro individuo identificado por Diego Rodrigues apoderou-se de um pedaço madeira do tipo caibro e desferiu contra a vítima que caiu ao solo.

Populares tentando socorrer a vítima, e conseguiram imobilizar um dos elementos. Danilo foi socorrido ao Hospital Regional e posteriormente encaminhado a outra unidade em Cacoal devido à gravidade da lesão.

Os envolvidos na ocorrência são do Distrito de São Domingo do Guaporé. A polícia Militar chegou ao local dos fatos e prendeu um dos envolvidos e posteriormente com a Polícia Civil localizou o outro envolvido a prestar esclarecimentos do ocorrido.

A vítima, Danilo Cassimiro Moreno está em coma no Hospital Regional em Cacoal. O suspeito Diego Rodrigues foi flagranteado por tentativa de homicídio, onde ficará á disposição da justiça.