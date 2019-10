Em pronunciamento realizado na última quinta-feira 03, na Câmara dos Deputados, em Brasília, o deputado federal Mauro Nazif, criticou a perda da zona de processamento de exportação de Rondônia, feita através do Decreto 10.037/19, do governo federal.

Segundo o parlamentar, a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Rondônia foi criada em 2015, e o Estado tinha a responsabilidade de implementar as medidas necessárias em até 48 meses de sua criação, mas não conseguiu cumprir o que o documento determinava, o que ao seu ver, deixou de gerar um grande crescimento.

“Rondônia é um Estado exportador de carne, soja, café e vários outros produtos, entretanto, não vi nenhuma atitude do atual governador do Estado, nem da Presidência da República, com o objetivo de prorrogar esse decreto, o que mostra um distanciamento muito grande com o setor empresarial, com o agronegócio e com a população. Então, senhor governador, veja o que está acontecendo em Rondônia, não vamos perder aquilo que foi tão difícil conquistar, chame uma audiência, convoque a bancada federal, para junto tentarmos rever essa revogação”, concluiu Nazif.