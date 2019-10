Na terça feira, 8, policiais militares de São Felipe do Oeste palestrou em Vilhena, durante a execução do projeto para crianças e adolescentes do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), intitulado “O que você quer ser quando crescer? ”.

No evento cerca de 80 crianças e adolescentes prestaram atenção nas palestras ministradas por policiais militares, 3ª SGT PM Simão e 3º SGT PM Fagundes do 3º GP PO Fron/3º Pel PO Fron/3ª Cia/4º BPM de São Felipe do Oeste.

O evento se deu por conta que, durante o decorrer da atividade, as crianças e adolescentes em sua grande maioria escolheram a atividade policial militar como a que querem exercer quando crescerem.

O projeto implementado pela equipe técnica de profissionais do CRAS, liderados pela diretora, Roseli Aparecida Ferreira Antônio, teve como objetivo a apresentação das diversas profissões e a reflexão sobre as perspectivas para o futuro daquelas crianças e adolescentes, bem como a ampliação dos conhecimentos sobre as características, curiosidades e importância de cada profissão na sociedade.

Na oportunidade os policiais militares puderam explanar brevemente sobre o exercício da profissão policial militar, seus desafios e perspectivas futuras, sendo que as crianças puderam tirar dúvidas, dentre as quais, sobre como é o ingresso na Polícia Militar.

O terceiro Sargento Fagundes conta que foi muito gratificante poder falar um pouco do seu ofício e compartilhar suas experiências profissionais com as crianças, expressando satisfação em saber que os pequenos admiram e almejam galgar a carreira policial militar.

Por fim, os militares agradeceram a diretoria do CRAS a oportunidade de participar do evento, ter a chance de esclarecer as peculiaridades da vida castrense e estreitar cada vez mais os laços de parceria junto à comunidade.