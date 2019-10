No início da tarde de terça-feira, 8, policiais militares do 3º BPM recuperaram um carro que foi roubado na noite anterior, em Vilhena.

Durante o crime pai e filho foram feitos reféns e tiveram dois veículos roubados, sendo uma camionete e um Hyundai HB20.

Na manhã do mesmo dia, após serem libertados, as vítimas foram até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e realizaram o registro do boletim de ocorrência.

Em atendimento a solicitação de um popular que informou à Central de Operações da PM (190) sobre um carro com as características semelhantes às do veículo roubado e que parecia abandonado, os policiais da Rádio Patrulha do setor pertencente ao bairro Parque São Paulo, apoiados pela guarnição da Patrulha Maria da Penha, deslocaram-se até a rua em que o veículo, segundo solicitante, foi abandonado desde a madrugada.

Ao chegar no local constataram que se tratava do veículo roubado e então foram realizados o isolamento do local e o contato com as autoridades responsáveis pela investigação. O veículo foi entregue na Unisp onde a ocorrência foi registrada.