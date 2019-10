Na manhã da quarta-feira, 9, alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar unidade V (CTPM V) participaram da segunda edição do Tiradentes Games, nas instalações da sede do 3º BPM em Vilhena. Ao todo participaram do evento cerca de 150 alunos.

JOGOS

Os jogos acontecem para motivar os alunos à prática de atividades físicas, bem como para aprenderem valores cívicos-militares. “Desde quando iniciamos trabalho na escola eu tinha intenção de inserir na rotina dos alunos alguma atividade física que fosse alinhada com as atividades que os militares fazem”, explica o diretor da unidade Capitão PM R Silva.

ATIVIDADES

Desde o ano de 2017 os alunos participavam de atividades que aconteciam a cada final de bimestre, quando os alunos já terminam as provas. O nome inicialmente era “Desafios das Companhias”, das quais aconteceram seis edições. Nos últimos dois bimestres passou a denominar-se “Tiradentes Games”, com novas regras.

A primeira edição aconteceu no Parque de Exposição do município. A competição aconteceu em dupla, com duas modalidades: alunos até 14 anos e alunos com mais de 14 anos. Na última edição os participantes desceram de rapel, na caixa d’água próxima ao 3º Grupamento de Bombeiros, no centro da cidade.

