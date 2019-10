O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 10, no cruzamento das Avenidas Tancredo Neves com a Avenida Jô Sato (BR-174), em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo VW 17.190 Worker, de cor branca, placa NEF-7325/Cacoal, que pertence a empresa Instaladora São Luiz, seguia pela Avenida Jô Sato, sentido BR-364.

Quando ao chegar próximo ao cruzamento com Avenida Tancredo Neves, segundo o motorista informou que ligou a seta para acessar a via a esquerda, neste momento foi atingido pela moto Honda CB, na qual o condutor teria tentando fazer a ultrapassagem no cruzamento das vias, com isso, acabou batendo na lateral do caminhão.

No impacto, o motociclista sofreu escoriações e foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PRF isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.