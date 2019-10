O deputado federal Mauro Nazif participou de votação no Plenário da Câmara dos Deputados na quarta-feira 09, que aprovou em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição (PEC) 372/17, que cria as Polícias Penais federal, dos Estados e do Distrito Federal.

O texto determina como competência da Polícia Penal a segurança dos presídios e a escolta de presos, liberando as polícias civis e militares dessas funções.

“Quando se fala da polícia penal, estamos falando que eles vão ser responsáveis pela custódia e o acompanhamento dos presos, isso vai fazer com que as polícias civis e militares saiam do sistema carcerário. As polícias civis e militares querem ir para rua, quem mais vai ganhar com isso é a população. Então todos nós temos que defender a polícia penitenciária, para mais segurança da população do nosso país. Por isso meu voto é sim. Polícia Penal já!, enfatizou Nazif.

A proposta retorna à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados para elaboração da redação do texto e votação em segundo turno.