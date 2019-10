A prisão de dois vilhenenses com quase cinco quilos de maconha, aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 10, na cidade de Cacoal.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (NI), Radiopatrulha e a equipe do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), prederam dois homens oriundos de Vilhena, comercializando drogas em Cacoal.

Segundo informações, a polícia já vinha monitorando os suspeitos a alguns dias, e no dia de hoje lograram êxito em abordar o veículo utilizado pelos traficantes na Avenida Malaquita, e após uma revista no interior do automóvel foi localizado cerca de 4,773 quilogramas de substância análoga a maconha, além de certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos os suspeitos receberam voz de prisão e foram levados a delegacia de Polícia Civil, para registro da ocorrência.