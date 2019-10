O delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra Vida (DERCCV), apresentou na manhã desta sexta-feira, 11, mais um caso elucidado, em Vilhena.

O caso trata-se de um homicídio que aconteceu no dia 31 de maio de 2018, quando na ocasião uma mulher foi morta a facadas atrás de um ponto de táxi na Avenida Marechal Rondon, no centro de Vilhena, leia (AQUI).

De acordo com Núbio, apurou-se, no dia fato, a vítima, kênia de Carvalho Calam e o acusado A.R.J. vulgo “Sapão”, ambos usuários de drogas. Os dois estavam consumindo entorpecentes e em determinado momento começaram discutir, com isso, Sapão de posse com uma faca desferiu mais dez golpes em Kênia, que morreu no local.

Contudo, o delegado ressaltou que após cometer o crime, o acusado fugiu para uma cidade do Estado de Mato Grosso. Porém, no decorrer das investigações, uma testemunha em depoimento, relatou as caracterizas físicas de um homem que havia procurado a vítima a vítima horas antes do crime. Todavia, com isso, chegou a conclusão que se tratava do andarilho, conhecido como vulgo Sapão.

Entretanto, Núbio relata que a ex-companheira do acusado entrou em contato com a Polícia Civil de Mato Grosso, confirmando que Sapão havia matado Kênia.

Diante das circunstancias e provas juntadas aos autos, o delegado representou pela prisão do acusado e enviou o inquérito ao Ministério Público (MP). Ademais, na conclusão do processo Sapão já estava preso. Agora responderá pelo crime de homicídio qualificado.