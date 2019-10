Indignado com a situação em que se encontra a Rua 623, na esquina com a Avenida Tancredo Neves, onde recentemente a prefeitura municipal realizou obras de infraestrutura, um morador manifestou sua revolta através de filmagem compartilhada pela internet.

As imagens mostram o enorme alagamento que se forma na rua depois que chove, prejudicando principalmente os alunos que estudam na Escola Ivete Brustolin. “A rua fica praticamente intransitável”, aponta o morador.

A filmagem confirma a dificuldade de utilização da via pública, com o alagamento ocupando quase todo o quarteirão justamente no principal acesso ao estabelecimento escolar. As imagens mostram que para quem está a pé ou de bicicleta, caso da maioria dos estudantes, é muito difícil atravessar pelo local sem correr o risco de literalmente colocar o pé na lama. O autor da filmagem disse em mensagem ao Extra de Rondônia que antes dos trabalhos realizados nas imediações pela prefeitura tal problema não acontecia.

A reclamação vem a se somar com outras queixas de moradores da cidade do locais onde estão sendo realizadas obras de infraestrutura, caso por exemplo da Avenida Paraná. Nesta semana situações do gênero repercutiram na Câmara de Vereadores, provocando manifestações na tribuna no plenário acerca da qualidade dos serviços que vem sendo executados na área urbana.

