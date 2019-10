Acidente envolvendo um carro Fiat Palio e uma moto Biz, aconteceu por volta das 23h00, desta sexta-feira, 11, no bairro Vila Operária, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro seguia pela Avenida Marechal Rondon, sentindo Cuiabá, quando na esquina com a Rua 335, segundo o condutor ligou a seta para fazer o retorno e acessar via sentido Porto Velho, neste momento a condutora da moto Jussara Leite Baltazar, não teve tempo de frear nem desviar e acabou batendo na lateral esquerda traseira do carro.

No choque, a motoqueira sofreu fraturas nas pernas e braços, entre outros ferimentos. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (P-trân) isolou a área para a Polícia Técnico Científica (Politec) fazer a perícia, após registrou boletim de ocorrência.