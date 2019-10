Acidente aconteceu na manhã de domingo, 13, no cruzamento da Avenida Celso Mazzuti, com a Rua Ezequiel Silva Cassin, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), o condutor do veículo VW Go de placa NBM-8698/Vilhena, quando ao sair rotatória da BR-364 para acessar a Rua Ezequiel Silva Cassin, colidiu com uma Van Iveco, que trafegava pela Avenida Celso Mazzuti, sentido Cuiabá e teria avançado no cruzamento.

No impacto, a passageira que estava no Gol sofreu lesões nas pernas e reclamava de dores na cabeça. Ela foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena. Os condutores dos veículos nada sofreram.

A Polícia Militar de Trânsito (P-trân) isolou o local para perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.