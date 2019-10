Os irmãos Wellington e Olézio Magro do Garotos Bon’d Xote se apresentam no próximo dia 01 de novembro no parque de exposições Marcos Donadon de Colorado.

Os jovens viralizaram na internet com a música “Esse meu forró”, e após serem descobertos começaram a fazer shows em diversas feiras agropecuárias de Rondônia e região.

No início da carreira, os cantores se identificavam com “Banda Forró Nois Ram”, mas ao fecharem contrato repaginaram a banda e gravaram seu primeiro videoclipe com a dupla Antony & Gabriel. Agora em tour pelo Estado visitam o Cone Sul e sobem ao palco do parque de exposições no próximo mês.

Os ingressos para o show já estão à venda na Alencar S. Móveis, Transamérica, Ubiratan, Hélio, Davisão e Gráfica Cerpel (Colorado), Copo Cheio (Cabixi), Malagueta e Caixa Aqui (Cerejeiras), Espeto do Braga (Corumbiara), Lanchonete Altas Horas (Chupinguaia), Banca do Zóio ou com Claudemir 9 9909-9285 (Vilhena).

