K.A.P.R, de 49 anos, chamou a Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira, 16, e contou que dois homens entraram em seu estabelecimento, a trancaram no banheiro de roubaram bebidas alcoólicas e certa quantia em moeda.

Conforme narra o boletim de ocorrência, por determinação da Central de Operações da Polícia Militar (PM), uma guarnição foi até a Avenida Goiás, no bairro Embratel, em Vilhena, onde a vítima contou que estava em seu bar, quando dois homens chegaram em seu comércio numa motocicleta, aparentemente CG Titan, de cor branca, sendo um deles moreno, estatura mediana, de barba, cabelos crespos e descoloridos, trajando camiseta regata de cor preta e o outro branco, alto, com uma cicatriz no lado esquerdo do rosto, cabelos grisalhos, trajando camiseta branca, entraram e pediram uma bebida e, inesperadamente, agarraram-na pelo braço e a conduziram até o banheiro trancando-a naquele cômodo, onde, dada a violência, a vítima caiu, batendo o antebraço direito no vaso sanitário resultando em escoriações.

Os bandidos levaram cinco caixas de cerveja em lata da marca Skol, uma garrafa de whisky da marca Natu Nobilis e certa quantia em moeda corrente, os quais encontravam-se em uma máquina de música da marca Vimp Jukebox, sendo deixados no chão a quantia de R$ 4,00.

A PM fez diligências nas imediações do local citado sem, no entanto, obter-se êxito. O Caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para ser investigado.