Semana passada em Cacoal foi inaugurada as instalações da Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher e à Família. A nova sede conta com recepção, cartórios divididos e amplos evitando a exposição da vítima, sala de acolhimento para vítimas de violência sexual, cartório para atendimento à adolescentes em conflito com a lei, espaço lúdico para crianças, sala da delegada titular Fabiana May Brandani, e setor de investigação (Sevic).

Na foto os delegados Mário Henrique Souza regional de Ji-Paraná, Jeremias Mendes diretor do departamento de polícia do Interior, Anita Érica Wessel Xander regional de Cacoal, Fabiana May Brandani, Alessandra Paraguaçu geral adjunta de Porto Velho e Osmar Marcelino titular de Ministro Andreazza.

Na última terça-feira 15, foi oficializada a entrega das bolsas de estudos da Unesc às eleitas na Festa do Café 2019 em Cacoal. Para a rainha do café Ana Carolina França da Silva de Castanheiras bolsa integral no curso de enfermagem na Unidade de Vilhena, e para a primeira princesa do café Ana Beatriz Nienke de Oliveira de Cacoal bolsa de 50% para qualquer curso da Unesc.

Candidatas de dez municípios que compõe a Região da Indicação Geográfica do Café (IG) participaram do disputado concurso. Na foto o diretor institucional Antônio Carlos Nascimento e a diretora geral Natividade Cury da Unesc e a prefeita Glaucione Rodrigues com Ana Carolina e Ana Beatriz, que horas antes da entrega das bolsas fizeram o vestibular agendado da Unesc, escolheram o dia e a melhor hora para fazer a prova, ficaram tranquilas e conseguiram a aprovação no vestibular, podendo receber as bolsas de estudos.

A pequena Harumi Gabrielly se encantou com o personagem Sipaguito do Sicoob Fronteiras no Cacoal Shopping em Cacoal.

Com projeto de app que tem função de ajudar a população a comunicar aos órgãos públicos os problemas de uma cidade, oito alunos da Escola Sesi de Cacoal, representaram o município no Campeonato Estadual de Robótica em Vilhena, no início deste mês, onde conquistaram o troféu de Estrela Revelação 2019, apesar de não terem atingido pontuação para vencer a equipe de Vilhena, continuam hiper dedicados às pesquisas.

Na foto os professores Jocilene Ribeiro e Jonis Correia com os alunos Guilherme dos Santos, Cauã Sandi, Alvaro May, Hariany Neumann, Pamela Ferrazin e Letícia Mata.

Em Cabixi, no confortável e disputado Guaporé Pesca Hotel fiquei hospedada com minha filha arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori e seu esposo Diogo Salvadori auditor do TCE/MS, que residem em Campo Grande e vieram aproveitar o feriado do dia das crianças. Na ocasião curtimos muito lazer, descanso e pesca esportiva Pesque e Solte.

