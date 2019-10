O presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Lazinho da Fetagro (PT), anunciou para a próxima segunda-feira 21, às 14h, no Plenário da Casa de Leis, a realização de uma audiência pública para debater estratégias de melhorias para o ensino público em Rondônia.

A atividade visa ampliar propostas, ações e parcerias para o alcance de uma educação de qualidade permanente no Estado e municípios.

Na ocasião será apresentada a experiência educacional do município de Sobral (CE), tendo como expositores o prefeito Ivo Gomes (PDT) e o secretário de Educação, Herbert Lima, que contribuirão com o debate acerca dos novos desafios da política educacional de ensino, respaldados pelo fato do município ter maior nota no Índice de Desenvolvimento Educacional de Base (Ideb Nacional) nas séries iniciais.

Também haverá a participação do diretor do Google For Education Brasil, Alexandre Campos, que irá ressaltar a visão da empresa sobre a educação, por meio desta tecnologia educativa de apoio a professores e alunos.

O deputado Lazinho da Fetagro justifica que o papel da Comissão de Educação é de contribuir para a melhoria da educação em Rondônia. E, para isso, tem trabalhado com empenho para a proposição de soluções a problemas existentes, como os baixos índices do Ideb na educação rondoniense no âmbito das escolas estaduais e municipais.

O parlamentar destacou que “a educação em Rondônia é marcada por superação e conquistas relevantes da classe profissional e de gestores que promoveram avanços consideráveis, mas que o momento requer uma nova projeção, com um modelo aplicável no Estado que possa avançar em qualidade”.

A audiência é uma realização da Comissão de Educação e pretende reunir autoridades políticas, gestores, professores e técnicos de escolas públicas estaduais e municipais, organizações da sociedade civil com atuação pela educação e a população em geral.