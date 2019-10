Com o intuito de garantir um melhor serviço à população do Vale do Jamari e adjacências, o deputado estadual e líder do governo na assembleia, Eyder Brasil (PSL) indicou ao poder executivo, a necessidade de implantação da central de atendimento ao cidadão, denominada “Tudo Aqui”.

A proposição, na modalidade de indicação é uma reivindicação da população que há tempos anseia a implantação e expansão dos serviços de emissão de CPF, título de eleitor, carteira de trabalho entre outros documentos.

O deputado lembrou que no mês de maio do decorrente ano, a assessoria recebeu diversas reclamações na demora da confecção e entrega de documentos de identidade. Na época, o parlamentar realizou uma visita no Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC), para entender o motivo da demora.

O diretor do IICC explicou que muitos dados, como por exemplo, uma data de nascimento errada, durante a coleta de informações acaba gerando um transtorno imenso e um processo que levaria no máximo 60 dias duplique.

Eyder Brasil afirma que a implantação do “Tudo Aqui” na região do Vale do Jamari será mais uma ferramenta para o cidadão receber atendimento digno e cessar as falhas, principalmente na captura de dados para a confecção de identidades, concluiu o parlamentar.