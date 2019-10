O aparato instalado para melhorar a segurança de pedestres e condutores de veículos na imediações do Hospital Regional de Vilhena (HR) foi danificado poucos dias após ser implantado.

O estrago causa impressão de fragilidade do material usado ou do serviço realizado, no entanto o problema ocorreu em função de uso indevido.

O ponto onde o dano aconteceu não tem estrutura para suportar o peso de veículos, pois é uma rampa de acesso de pedestres sobre a sarjeta.

De qualquer forma, a Secretaria de Comunicação do Município informou que a faixa elevada será consertada rapidamente para não causar outros problemas.

O caso foi detectado na manhã desta quarta-feira, 23, pela reportagem do Extra de Rondônia.

No momento do flagrante chamou a atenção o tamanho do estrago, provocando dúvida acerca da resistência da faixa.

No entanto foi explicado que a estrutura por onde passam veículos é mais robusta que na rampa de acesso, a qual não foi projetada para suportar cargas muito pesadas. “O que deve ter acontecido foi um incidente com um caminhão ou caminhonete de maior porte, que acabou passando pelo local indevido”, explicou um dos assessores da prefeitura.

A situação, segundo ele, não coloca em descrédito o serviço realizado pela empreiteira responsável pela obra.

A assessoria informou que a prefeitura vai promover o reparo o mais rápido possível, posto que o local em que a rampa quebrou acabou obstruindo a passagem de água da chuva pela sarjeta, e pode acabar causando alagamentos em frente à unidade de saúde, criando outro problema.

O caso serve como alerta aos condutores de veículos de médio e grande porte para que evitem passar com os automóveis sobre as rampas laterais, usando exclusivamente o local destinado para o tráfego automotivo nas faixas elevadas.