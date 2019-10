Por iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), os integrantes da CPI da Energisa irão realizar oitivas com a população e autoridades em cidades polo do interior do Estado.

As reuniões estão programadas para os dias 4 e 11 de novembro, mas por enquanto só estão confirmados local e horário da sessão em Ji-Paraná. Representantes de instituições e entidades da sociedade civil serão convidadas para participar dos trabalhos.

O propósito de interiorizar as ações da CPI se devem ao grande número de reclamações de consumidores acerca de problemas como aumentos abusivos da tarifa, cortes sem notificação, desrespeitando as leis estaduais ao serem efetuados nos finais de semana e as inúmeras quedas no fornecimento de energia.

Ao ouvir tantos relatos, inclusive de pessoas doentes e idosas que tiveram sua energia cortada, o presidente Laerte Gomes decidiu convocar a CPI para ouvir o sofrimento da população. “A população precisa ser ouvida para a CPI tomar providências contra esse desrespeito da Energisa”, disse o deputado Laerte Gomes.

A audiência pública em Ji-Paraná está marcada para o dia 11 de novembro, às 9 horas no auditório da Câmara de Vereadores. Os parlamentares da comissão estão convidando membros da Defensoria Pública, Ministério Público, organizações sociais e lideranças comunitárias para acompanhar a reunião da CPI. A CPI da Energisa fará audiências públicas em Vilhena, no dia 4 e ainda em 11 de novembro em Cacoal, com local e horário ainda a serem definidos.