“Brincadeira”, assim definida pela diretoria do União Cacoalense para minimizar a suposta contratação do jogador uruguaio Loco Abreu, teve reflexos negativos e até uma Nota de Repúdio contra os cartolas desse time rondoniense.

Na última sexta-feira, 25, a Associação dos Redatores e Locutores Esportivos de Rondônia (ARLER) emitiu, através de Nota de Repúdio, seu descontentamento ao comportamento da diretoria do Cacoalense, considerando a atitude de “deselegante e amadora dos atuais dirigentes”.

Para a ARLER, a “brincadeira” de anunciar a contratação de Loco Abreu, e depois desmentida até pelo próprio jogador, é um retrocesso no futebol e total desrespeito com os cronistas esportivos, com toda a mídia rondoniense e, principalmente, o torcedor. “Isto leva ao propenso investidor o desanimo no futebol Rondoniense. O futebol tem que ser tratado com respeito, profissionalismo e responsabilidade, e não com ‘brincadeira’”, disse a nota.

A SUPOSTA CONTRATAÇÃO

Em coletiva de imprensa realizada semana passada, os dirigentes do União Cacolense afirmaram que a informação da contratação do Loco Abreu para compor o elenco com vistas à temporada 2020 “é uma questão que vazou, uma brincadeira” (leia mais AQUI).

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA DE REPÚDIO: