Com apoio do governo do Estado, em parceria com o Ministério Público, o município de Colorado do Oeste terá sua primeira fábrica de bloquetes.

Em Porto Velho, o prefeito da cidade, José Ribamar assinou na última terça-feira, 29, um termo ao aditivo de cooperação para uso de mão-de-obra de reeducandos.

O ato oficial aconteceu na Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), contando com as presenças da titular da pasta, Etelvina da Costa Rocha, e do presidente do fundo penitenciário, Cleiton Luz Pereira.

Na ocasião, a secretária lembrou que, entre outras ações, já se encontra o material disponível para a construção do muro do presídio de Colorado.

Segundo Ribamar, a fábrica de bloquetes funcionará no interior da unidade prisional, garantindo a produção de matéria prima para uso em calçadas, ruas, entre outras obras de infraestrutura urbana.

Ele lembrou, ainda, que com a fábrica de manilhas que já existe no município, o novo empreendimento vai aumentar a oferta de materiais permanentes, melhorando, assim, a capacidade de atendimento das demandas.

Na oportunidade, o prefeito agradeceu o apoio e a parceria do governo do Estado que, em sua avaliação, tem sido um parceiro importante no desenvolvimento de Colorado.