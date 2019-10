O presidente da Câmara de Pimenteiras do Oeste, Luiz Carlos Spohr (MDB), recebeu nesta semana a visita de alunos da Guarda Mirim que foram até a Casa de Leis com o objetivo de obter conhecimento sobre o exercício da atividade no parlamento.

Acompanhados do professor Nilson Batista Teixeira, presidente da Associação Voluntária de Inclusão, Desenvolvimento, Esporte e Lazer (AVIDEL) e a comandante cabo Eliete, da Policia Militar, os alunos – pertencentes a duas turmas – aprenderam a execução dos trabalhos legislativos.

Na ocasião, Luiz Carlos teceu comentários a respeito da atividade dos vereadores, sua composição hierárquica, datas das sessões ordinárias e extraordinária, entre outros.

“A Guarda Mirim de Pimenteiras do Oeste tem como objetivos aproximar os seus alunos das instituições federais, estaduais e municipais. Essa ação faz com que eles conheçam, as funções de cada órgão em nossa comunidade. A Câmara Municipal, por ser uma instituição de extrema relevância dentro de nosso município, torna-se indispensável estreitar as relações com nossos adolescentes”, disse Teixeira em ofício enviado ao presidente do Legislativo.

Por sua vez, Luiz Carlos agradeceu a visita dos alunos, seus representantes e ressaltou a importância da relação do Poder Legislativo com a comunidade. “As portas da Casa de Leis sempre estarão abertas e à disposição para atender à comunidade”, disse o vereador.