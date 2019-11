L.B.M, de 53 anos, foi detido por volta das 16h00, desta quinta-feira, 31, no Km 1 da BR-364 – no Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Vilhena.

De acordo com informações da PRF, L.B, dirigia uma carreta carregada com morangos, a carga saiu do Estado de Minas Gerais e tinha como destino Rio Branco – Acre.

Na abordagem o condutor demostrou nervosismo e, com isso, os patrulheiros resolveram fazer a fiscalização no disco do tacógrafo e na cabine do caminhão, na qual foram encontrados 113 comprimidos de Nobésio, ou seja, anfetamina, substância proibida, conhecida também por “Rebite”.

O caminheiro admitiu ter parado apenas por duas horas para descansar. Entretanto, foi feito o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), onde o motorista se comprometeu a comparecer no Juizado Especial Criminal da Comarca de Vilhena para audiência.

O procedimento neste caso é aguardar 11 horas parado, descansar, para depois seguir viagem e comparecer na audiência no horário e data designados. Além disso, o motorista também foi autuado com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).