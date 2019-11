O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 31, na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), condutor do veículo Fiat Palio com placas de Vilhena estava estacionado na Avenida Melvin Jones, e ao sair, um motociclista que estaria em alta velocidade, e seguia na mesma direção, colidiu violentamente na lateral do carro.

No impacto, o motoqueiro foi lançado no canteiro central da avenida e sofreu ferimentos pelo corpo. Já a moto ficou na pista contrária. A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.