O deputado federal Mauro Nazif, participou de audiência pública na quarta-feira 30, na Comissão de Minas e Energia, da Câmara dos Deputados em Brasília. O tema da reunião foi a taxação da produção de energia solar fotovoltáica e geração distribuída.

A Comissão debateu a possibilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), cobrar taxas a energia solar de quem gera sua própria energia elétrica, seja em suas casas ou estabelecimentos.

“Sempre que sai algo novo eu me pergunto, a quem interessa isso? A quem interessa essa taxação em cima da energia solar? O governo federal esses dias anunciou inúmeras empresas para privatização. Uma delas, a Eletrobras, que teve um aumento repentino de suas ações com o anúncio da taxação da energia solar. Então só com o anúncio já deu para ver a quem interessa isso, as empresas e ao governo, só não interessa a população”, disse Nazif, dirigindo- se ao Diretor Rodrigo Limp, representante da Aneel, na audiência.

Na sequência Nazif cobrou a Aneel. “A Energisa é uma empresa que opera em sete Estados e é um maleficio com o aval da Aneel, a Aneel permitiu que isso acontecesse. Como proposta peço que a Aneel suste essa normativa, não façam com o país o que vocês estão fazendo com essa Energisa”.

“Vocês deveriam começar do zero, deletem essa normativa, façam uma nova proposta, coloquem todos os atores em uma mesa, para que possamos discutir de forma mais ampla. 100% dos parlamentares são contrários a essa proposta, com certeza ela não e boa. Aneel, suste essa normativa”, finalizou Nazif.