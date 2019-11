A primeira rodada do campeonato Rondoniense de Futebol Profissional, Série A/2020, terá a disputa de 5 jogos, sendo 3 confrontos entre as equipes do Grupo “B” e 2 jogos pelo Grupo “A”.

A competição está programada para iniciar em 1º de fevereiro do ano que vem conforme ficou definido em reunião do Conselho Arbitral da competição realizado na manhã de quinta-feira, 31, na sede da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

As equipes foram divididas em duas chaves e disputarão o campeonato que terá 3 fases: na primeira, os clubes jogarão dentro dos seus grupos em jogos de ida e volta, classificando-se os dois primeiros colocados por pontos ganhos de cada chave que seguirão para a semifinais. E, posteriormente, serão conhecidos os dois clubes que disputarão a grande final do Estadual.

Participaram do Conselho Arbitral representantes do Genus, Porto Velho, Guaporé, Guajará, Real Ariquemes, Ji-Paraná, Barcelona, Vilhenense, Rondoniense, União Cacoalense e Pimentense.

FFER, organizadora do campeonato, destinará a seguinte premiação para os clubes da competição: o campeão levará troféu, 30 medalhas douradas para atletas e comissão técnica e o direito de representar Rondônia no Campeonato Brasileiro Série D/2021 e Copa do Brasil de 2021; Já o vice-campeão levará 30 medalhas douradas para atletas e comissão técnica, bem como vagas para disputar o Campeonato Brasileiro Série “D” e Copa Verde, também ambos em 2021.

Na temporada 2019, a equipe do Vilhenense Esportivo Clube sagrou-se campeã do campeonato rondoniense (leia AQUI).

Os grupos são compostos pelos seguintes equipes:

** GRUPO A : Rondoniense, Porto Velho, Real Ariquemes, Guajará e Genus.

** GRUPO B: Vilhenense, Barcelona, Guaporé, Ji-Paraná, União Cacoalense e Pimentense.