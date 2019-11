Recusando-se a desistir do tratamento da mãe, que depois de dois anos de luta contra um câncer foi dada como caso perdido por médicos da cidade, Alison da Costa está empenhado numa campanha de arrecadação de recursos para encaminhar Geni da Costa, que mora há 30 anos em Vilhena, para tratamento fora da cidade. Ela foi diagnosticada com câncer no útero e desde então tem passado por severo tratamento.

Geni da Costa já foi submetida a cirurgias e quimioterapia, com acompanhamento médico no Barretinho, unidade rondoniense do Hospital do Câncer de Barretos. Mas o câncer se espalhou e recentemente os médicos disseram que mais quimioterapia só vai afetá-la negativamente, e que já não tinham mais nada para fazer por Geni.

Apesar de tal prognóstico, Alison não quer se entregar e pretende levar a mãe para tratamento fora de Rondônia. Mas enfrenta o dilema de não dispor de recursos para a empreitada, por isso lançou campanhas em redes sociais para buscar auxílio. O caso comoveu muitas pessoas, que pedem para que a campanha seja divulgada ao máximo para contribuir com a causa.

Quem estiver disposto a ajudar pode fazer de três formas: em contato pelo telefone (69) 98124-9777, em depósito bancário na Caixa Econômica Federal (Agência: 1825

Operação: 013 Conta Poupança: 00014654-4) ou pelo link da arrecadação virtual: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/tratamento-geni.