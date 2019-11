Fazendo parte do esforço conjunto entre a União e os entes federativos para o combate especializado a crimes de corrupção foi criada em Rondônia, no último dia 1º, a Delegacia de Combate a Corrupção (Decor), depois de ato legislativo sancionado pelo governo estadual.

O novo organismo terá a missão específica de atuar no enfrentamento da criminalidade do gênero, atuando em consonância com outros organismos de controle, como a Controladoria Estadual, Receita Estadual e Tribunal de Contas do Estado. A iniciativa faz parte dos esforços do Ministério da Justiça em criar unidades regionais específicas para atuar nos chamados “crimes de colarinho branco”.

De acordo com o programado a Decor terá sede específica, pessoal especializado, orçamento próprio e estrutura condizente para atuação. A proposta também agrega treinamento específico e capacitação aos policiais que atuarão no setor. O fortalecimento da articulação entre municípios, estados e o governo federal faz parte da estratégia definida pelo Ministro Sérgio Moro para o combate a corrupção no país, com integração mais efetiva das ações.

O próximo passo é a estruturação da nova delegacia e a elaboração do planejamento estratégico de ações deste mais novo instrumento de defesa da sociedade contra um mal que afeta praticamente todos os setores da administração pública.