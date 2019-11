Foi realizado no último sábado, 02, a primeira rodada do Campeonato Regional de Futebol Soçaite 4.0, no estádio municipal de Colorado do Oeste.

O evento esportivo é uma realização da Liga de Futebol de Vilhena e Federação Rondoniense de Futebol 7 e Society e Entorno (FRF7SE), com apoio da prefeitura municipal de Vilhena, Colorado, Cabixi e vereador Ronildo Macedo.

Confira os resultados da 1ª rodada

Associação Atlética Colorado do Oeste 1 x Cabixi 3

Titanium FC 3 x 3 Fofão EC

Colorado 4 x 0 Metal Ferro

A segunda rodada do campeonato está marcada para nesse sábado, 08, com três confrontos no estádio municipal de Cabixi.

Veja os confrontos para 2ª a rodada

17h00: Colorado x Fofão

18h00: Associação Atlética Colorado do Oeste x Colorado do Oeste

19H00: Metal Ferro x Titanium

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>