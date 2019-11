Na tarde da última segunda-feira, 04, uma moto Honda Biz, de cor branca, Placa OXL-7544/Cacoal, que havia sido roubada foi recuperada pela Polícia Militar (PM) de Cacoal.

Ao tomar conhecimento que uma moto Biz havia sido roubada, a PM de Cacoal, saiu a campo e realizou buscas no intuito de localizar o veículo, porém, não obtiveram sucesso.

Contudo, na tarde de quarta-feira, 6, a polícia recebeu informação que havia uma moto com as mesmas características abandonada na linha 8, próximo ao bairro São Marcos. Com isso, uma viatura foi até ao local constatou a veracidade da informação. Ao proceder consulta no sistema, constou que o veículo era produto de roubo.

Diante dos fatos, o veículo foi levado para a delegacia e deverá passar por perícia, após ser restituída ao proprietário.