Uma semana após a “degola” generalizada de Funções Gratificadas, cargos comissionados e servidores nomeados através de portarias o clima de suspense ainda paira no Paço Municipal de Vilhena.

Isso porque com o retorno do prefeito Eduardo Tsuru (PV) à cidade, depois de viagem para a capital federal traz também de volta um clima de apreensão, já que a expectativa é que ocorram mais cortes de despesas com gastos de pessoal. A volta do Chefe do Executivo também servirá para fazer avaliação do total que teria sido economizado com a medida, além do balanço de quantos servidores foram afetados pela medida.

A decisão do prefeito em promover os cortes de despesas faz parte, de acordo com a assessoria, de uma iniciativa de contenção de gastos para fechamento do ano. Conforme explicações dadas para a medida, foi informado que este tipo de corte é normal e corriqueiro na administração vilhenense, sendo que este ano a diferença foi ter sido tomada mais perto do final do ano, e não no início do segundo semestre, como seria a praxe. Talvez por isso o corte acabou sendo tão radical e abrangente, pegando muitos desprevenidos. A redução salarial causou descontentamento e comenta-se pelo Paço Municipal que comprometeu as finanças de vários servidores.

Segundo informações, dos funcionários que tinham funções gratificadas apenas diretores de escolas foram poupados no primeiro momento. Ao longo da semana diretores de Unidades Básicas de Saúde e servidores que assinam documentos oficiais tiveram suas FGs restituídas. Não há detalhes acerca de como foi feita a redução dos cargos comissionados, e sobre os trabalhadores nomeados através de portarias o que se sabe é que muitos tiveram suas contratações revistas, passando a classificações inferiores as que ocupavam, com consequente redução nos vencimentos. Outros teriam sido exonerados, mas a informação não é oficial.

No início da semana deverá ser concluído o relatório de avaliação da medida, ocasião em que se saberá em quanto a despesa com pagamento de pessoal foi reduzida, assim como quantos servidores foram atingidos. Independente disso, é dado como certo que a caneta do “Japonês” ainda será acionada, com mais cortes de gastos com pagamento de salários e até mesmo dispensas de “portariados”.