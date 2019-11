O deputado federal Mauro Nazif participou de sessão no Plenário da Câmara dos Deputados na última quarta-feira 06, que aprovou em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 372/17, que cria as polícias penais federal, dos Estados e Distrito Federal.

A proposta faz a inclusão dos agentes no artigo 144 da Constituição Federal, junto a policiais militares, federais, civis, rodoviários e ferroviários.

“Eu quero aqui cumprimentar cada um dos agentes penitenciários que estão presentes, pois agora vocês são Polícia Penal. Hoje essa casa faz um reconhecimento histórico, que há muito já deveria ter sido feito. Hoje vocês entram no capítulo da segurança pública, no art. 144 da Constituição, junto a Polícia Civil, Militar, Federal e Rodoviária. Eu conheço essa briga desde 2007, e aqui em nome do Anunciação, Adriano e da Dahiane, cumprimento e parabenizo toda a Polícia Penal do meu Estado, Rondônia”, disse Nazif.