Pelo décimo sexto ano consecutivo a Associação dos Moradores dos Setores 8 e 9 concluiu o cursos de aulas de preparação para o Enem e vestibulares atendendo adolescente de famílias de baixa renda.

Nesta edição o curso foi oferecido para 55 jovens, e ao longo dos dezesseis anos desde que a iniciativas foi implantada mais de 3.300 adolescentes foram atendidos. De acordo com José Moreira Lima, presidente da associação e coordenador deste projeto, historicamente a média de aprovação em exames para ingresso no ensino superior chega a 40% dos alunos atendidos.

A iniciativa da entidade conta com a parceria de professores voluntários, com as aulas sendo aplicadas nas instalações da Escola Maria Arlete Toledo. “É um trabalho que engloba muita gente dando suporte, mas é uma satisfação poder oferecer a estes jovens uma alternativa de futuro mais positiva, através do ingresso numa universidade”, comentou Lima. Nas quinze edições anteriores houve 985 alunos que conseguiram ingresso em universidades federais ou privadas. No ano passado 13 alunos do projeto conquistaram vagas em universidades federais.

O formatura da 16ª turma foi realizada no final de semana, com festa de encerramento do curso contando com participação de alunos, familiares, professores e integrantes da associação, além de convidados. Os alunos receberam certificado de participação e participaram de confraternização, e agora já encaram o desafio dos exames seletivos para realizar o sonho de se formar na faculdade.

Interessados em participar da turma do próximo ano podem conseguir informações na secretaria da Escola Maria Arlete Toledo, em horário noturno.