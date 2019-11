Acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na noite deste sábado, 16, no Km 16, da BR- 174 – perímetro urbano de Vilhena.

Segundo informações do condutor da moto CG 125, de cor azul, placa NCC-5498/Ariquemes, seguia pela BR-174, sentido BR-364, quando na altura do Km 16, colidiu de frente com a moto CG 125, de cor vermelha, placa NDE-2054/Vilhena, na qual o condutor trafegava em sentido contrário e teria ultrapassado um carro metros antes de um quebra-molas e em faixa continua, com isso, causado a colisão entre os veículos.

Na CG de cor azul, além do condutor havia uma pessoa de carona. Ambos sofreram escoriações, mas preferiram ficar no local. O condutor da CG azul, não portava nenhum tipo de documento.

O condutor da moto vermelha sofreu fratura na perna entre outros ferimentos, e no local ficaram pedaços de ossos no asfalto. A vítima foi levada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência.