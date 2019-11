Uma criança de 04 anos morreu na manhã desta sexta-feira 22, após sofrer várias queimaduras pelo corpo, durante um incêndio ocorrido em sua residência, localizada na Rua Presidente Dutra, Bairro Industrial em Cacoal.

Segundo as informações, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e ao chegar ao local encontrou o cenário com as chamas em grandes proporções, sendo necessário chamar a equipe de combate a incêndios.

Ao entrarem na casa, os bombeiros se depararam com a criança caída dentro do banheiro com diversas queimaduras pelo corpo e desacordada, aparentando ter inalado muita fumaça.

Após ser socorrida, a criança foi encaminhada até o hospital Heuro, mas devido ao seu estado de saúde não resistiu.

Os pais da vitima narraram que todos os dias deixavam a criança dormindo, pois trabalhavam aos fundos da residência em uma panificadora e sempre davam uma olhada para garantir a segurança do filho, mas hoje ao sentir o forte cheiro de fumaça tentaram entrar no local, não tendo êxito acionaram o Corpo de Bombeiros.