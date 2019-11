A Faculdades Integradas Aparício Carvalho (Fimca) unidade de Vilhena promoveu na quinta-feira 22, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) uma atividade vivenciada com simulação de um tribunal do júri.

Durante a demonstração, os estudantes atuaram como advogados, jurados, réus, auxiliares da justiça, dentre outros personagens fundamentais no cenário judicial. O júri simulado foi embasado em um clássico da literatura jurídica da Harvard chamado de: O caso dos exploradores de caverna.

De acordo a professora e advogada Camila Domingos, “a experiência foi fantástica e serviu para que os alunos integrassem diversas disciplinas do curso, além de experimentarem um contato direto com a prática jurídica”.

Já o coordenador do curso de direito, Ederson Deiró, enfatizou que a Fimca busca oferecer diversas atividades para que os alunos consigam relacionar prática e teoria. “Frequentemente estamos enviando nossos alunos para atividades de campo. Queremos que eles estejam muito além “.

Para a aluna Aline Teodoro são atividades como essas que a fez escolher cursar direito na Fimca. “Viver o direito já na faculdade é o que me motiva. Sairemos profissionais de excelência quando concluirmos o curso”, encerrou.