Acidente envolvendo um carro e uma moto aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 27, na BR-364, rotatória do Posto Cinta Larga, em Vilhena

De acordo com a motorista do carro VW Voyage, falou a reportagem do Extra de Rondônia, que seguia pela rodovia sentido Cuiabá, quando após passar pelo quebra-molas, ligou a seta para a esquerda com intenção de acessar a rotatória, porém, ao olhar no retrovisor, percebeu que o condutor da moto Honda CG, estava em alta velocidade, com isso, não entrou na rotatória para evitar a colisão, mesmo assim não foi possível, o motoqueiro acabou batendo na traseira do automóvel lado esquerdo.

No choque, o motociclista sofreu ferimentos e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar isolou a área e controlou o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que registrou a ocorrência.