Uma mulher de 45 anos foi brutalmente morta a pauladas e jogada em um terreno baldio na Rua Projetada, no Centro do município de Itapuã do Oeste, distante 110 quilômetros de Porto Velho (RO).

O corpo da vítima identificada como Irisneide Barbosa de Freitas Santos foi encontrado na manhã desta quarta-feira 27. De acordo com informações de testemunhas, um homem estaria caminhando pela rua e ao passar perto do terreno baldio viu o cadáver da mulher jogado.

Ele muito assustado avisou outras pessoas na região e a PM foi acionada junto com a Perícia Criminal e o rabecão. A vítima foi morta com pauladas na cabeça e em outras partes do corpo.

A polícia acredita que ela tenha sido assassinada na madrugada desta quarta-feira 27. A mulher teria problemas com o uso de drogas, segundo moradores da região. A Polícia Civil investiga o caso.