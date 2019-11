No período dos dias 14 e 17, aconteceu em Cacoal, a 4ª edição dos Jogos Jurídicos de Rondônia, onde foram disputadas várias modalidades esportivas. Neste ano o evento teve a participação de nove atléticas de todo o Estado, sendo responsável pela organização a Atlética Bombarda da Unesc.

A arrecadação de alimentos movimentou os Jogos Jurídicos e a doação foi feita ao Projeto Abraço de Mãe, que tem como diretora Santa Selma da Casa de Acolhida São Camilo. Na foto o presidente Walter Falcone Júnior da Atlética Bombarda, com os diretores institucional Antônio Carlos do Nascimento e geral Natividade Cury da Unesc, faz a entrega do troféu do 2º lugar conquistado nos jogos.

No último dia 23, a prefeita Glaucione Rodrigues homenageou os ex-prefeitos e os ex-vice-prefeitos de Cacoal, pelos 42 anos do município. Os ex-prefeitos homenageados foram Catarino Cardoso dos Santos, Francisco Reginaldo Joca, Clodoaldo Nunes de Almeida Neto, Josino Brito, Orlandino Ragnini, Divino Cardoso Campos, Sueli Alves Aragão e Francesco Vialetto.

Os ex-vice-prefeitos homenageados foram Carlito Duarte (in memorian), Osvaldo Pereira Camacho, Luiz Carlos de Souza Pinto, Adegildo Aristides Ferreira, Luiz Carlos Ribeiro da Fonseca, Raquel Duarte Carvalho, Acelino Marcon e Cirone Deiró.

Em Cacoal, na homenagem dos ex-prefeitos estou entre a prefeita Glaucione Rodrigues e a ex-prefeita Sueli Aragão no Teatro Municipal de Cacoal.

Na homenagem dos ex-prefeitos e seus vice-prefeitos nos 42 Anos de Cacoal, estou com a amiga jornalista Edna Okabayashi e o deputado estadual Cirone Deiró, que recebeu homenagem na prestigiada noite como ex-vice-prefeito do município.