Os cantores Wellington e Olézio Magro, da banda “Garotos Bon’d Xote” acabam de chegar em Vilhena para o show que acontecerá logo mais à noite no Old Ranch.

Em visita a redação do Extra de Rondônia, os jovens narram como está sendo a experiência no mundo da música. “Nosso sucesso foi um presente de Deus. Sonhávamos em ser cantores, começamos a compor e postar vídeos nas redes sociais. Com a repercussão, estouramos e gravamos nosso primeiro clipe com Antony & Gabriel”, detalharam eles.

Os jovens contam ainda que sua banda inspiração é o Forró Boys, e em suas composições buscam coisas simples para alegrar seu público. Para o show de hoje, os artistas garantem que será “Uma lapada de veneno, só na pegada do Ram”.

Os cantores finalizam deixando um grande abraço aos fãs e convidam todos para logo mais à noite comparecerem na festa.